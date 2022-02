Waterschappen druk met stormschade, geen problemen bij dijken

Waterschappen in het land hebben het druk met het verwerken van meldingen over schade door storm Eunice. Daarbij gaat het onder meer om overlast door omgevallen bomen. Over schade aan waterkeringen zijn nog geen meldingen binnengekomen bij de waterschappen en Rijkswaterstaat.

Een woordvoerder van het Zuid-Hollandse waterschap Hollandse Delta meldt dat het zaterdagmorgen erg druk op is op de telefoonlijnen, omdat mensen schade door Eunice willen melden. ‘Het gaat dan onder meer over omgewaaide bomen op dijken die wij in beheer hebben. Problemen met dijken of andere waterkeringen zijn niet gemeld.’

Het noordelijke waterschap Noorderzijlvest laat weten dat tijdens de inspectie van de dijken en kades in het donker geen bijzonderheden zijn geconstateerd. ‘Later zaterdag volgt nog een inspectie van ons werkgebied, want bij daglicht zie je toch meer’, aldus een woordvoerder.

Springtij

Waterschap Fryslân meldt dat de dijken het door de combinatie van springtij en zeer zware windstoten zwaar te verduren hadden. Maar uit een inspectieronde zaterdagochtend bleek dat de dijken zich goed hebben gehouden.

Waterschap Hollands Noorderkwartier laat weten dat de gebiedsbeheerders op pad zijn gegaan om de wegen te inspecteren. Ze kijken daarbij naar omgevallen bomen en afgebroken takken en andere schades. ‘Deze stormschade nemen zij op en daarna gaat de onderhoudsploeg op pad om de bomen te verwijderen van de weg’, aldus het waterschap op zijn website.