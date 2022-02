Duitse bondskanselier: nu of nooit voor nucleaire deal Iran

De Iraanse regering moet haast maken met het ondertekenen van een nieuwe nucleaire deal. Dat zei de Duitse bondskanselier Olaf Scholz zaterdag op de internationale veiligheidsconferentie in München. ‘Als we niet heel snel slagen, dreigen de onderhandelingen te falen.’

Ingewijden hebben aangegeven dat een nieuwe deal wel binnen handbereik lijkt te zijn. Eerder deze week zeiden de Amerikanen dat er ‘aanzienlijke vooruitgang’ is geboekt in de onderhandelingen om het akkoord uit 2015 nieuw leven in te blazen. De wereldmachten sloten toen een overeenkomst met Teheran om het Iraanse atoomprogramma te beteugelen. In ruil daarvoor werden internationale sancties opgeheven.

De Amerikanen trokken zich in 2018 echter terug onder toenmalig president Donald Trump, waarna Iran de uraniumproductie opvoerde. Zijn opvolger Joe Biden heeft gezegd dat hij het akkoord wil vernieuwen en bereid is een aantal sancties op te heffen. Maar dan moet Iran zich wel aan de afspraken houden, benadrukt het Witte Huis. Volgens experts zou het land mogelijk over een aantal weken genoeg nucleair materiaal hebben om een atoomwapen te creëren.

De komende dagen zijn naar verwachting cruciaal. De Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian zei deze week in het parlement dat de Iraniërs knopen door moeten hakken. ‘Of ze zorgen in de komende dagen voor een ernstige crisis, of ze accepteren de overeenkomst waarin de belangen van alle partijen veilig zijn gesteld.’

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Javad Zarif, spreekt later op zaterdag tijdens de veiligheidsconferentie.