Zelenski ‘gewoon’ aanwezig op veiligheidsconferentie in München

De Oekraïense president Volodimir Zelenski reist ondanks een suggestie van zijn Amerikaanse collega Joe Biden om niet te gaan zaterdag af naar een veiligheidsconferentie in München. Tijdens die driedaagse conferentie staat de crisis in het oosten van Oekraïne bovenaan de agenda.

Volgens de Verenigde Staten is een Russische invasie van Oekraïne ophanden. Moskou spreekt dat echter consequent tegen. In de frontlinie van de door de separatisten gecontroleerde Donbass-regio is het geweld tussen de rebellen en het regeringsleger recent scherp toegenomen.

Biden zei vrijdag dat het mogelijk ‘niet de slimste keuze’ zou zijn voor Zelenski om naar de top in München te gaan, gezien de opgelopen spanningen in zijn land. ‘Maar het is zijn beslissing’, voegde de Amerikaan daar aan toe.

Concrete akkoorden

Het kantoor van Zelenski zei zaterdag dat zijn plannen niet veranderd zijn en dat hij dus fysiek aanwezig zal zijn op de veiligheidsconferentie. ‘Hij verwacht concrete akkoorden over de levering van extra militaire en financiële steun aan ons land’, aldus een verklaring namens de Oekraïense president. Later op zaterdag keert Zelenski terug naar Kiev.

De vicepresident van de VS, Kamala Harris, overlegt zaterdag met Zelenski over de crisis in zijn land. Ministers van de G7, die grote industriële naties bundelt, houden zaterdag ook tijdens een apart beraad over Oekraïne. Donderdag spreken de leiders van de G7 elkaar over de kwestie.