De kustwacht heeft zaterdagochtend een melding gekregen van een schip op de Noordzee dat containers heeft verloren. Het is nog onduidelijk om hoeveel containers het gaat en op welke locatie precies het schip de vracht verloren heeft, laat een woordvoerster van Kustwacht Nederland weten. Ook is nog onduidelijk wat er in de verloren containers zit.

Sleepboot The Guardian en een vliegtuig zijn onderweg om de situatie in kaart te krijgen.