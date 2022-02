Ongeveer 80 vluchten gaan zaterdag niet vanaf Schiphol

Vanaf luchthaven Schiphol vertrekken zo’n 80 vluchten niet zaterdag. Het is niet met zekerheid te zeggen of die vluchten geschrapt zijn vanwege de weersomstandigheden, maar dat ligt ‘wel voor de hand’, aldus een woordvoerder van Schiphol.

In ieder geval KLM laat weten dat 32 vluchten (enkele reizen) niet gaan vanwege de weersomstandigheden die het gevolg zijn van storm Eunice. ‘We begrijpen dat dit heel vervelend is voor passagiers en werken er hard aan om hen zo snel mogelijk op hun bestemming te krijgen’, laat een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij weten. In totaal heeft KLM zaterdag zo’n 330 vluchten op de planning staan.

Een woordvoerder van Schiphol zegt: ‘We vliegen vandaag niet op volledige capaciteit, maar verwachten verder weinig problemen door het weer.’ Storm Eunice leidde er vrijdag toe dat er zo’n 350 vluchten moesten worden geschrapt op Schiphol. KLM annuleerde vrijdag 200 vluchten door de storm.