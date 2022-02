Separatistenleiders in Oost-Oekraïne mobiliseren militairen

De leiders van de zelfverklaarde pro-Russische republieken Donetsk en Loehansk in het oosten van Oekraïne hebben naar eigen zeggen een ‘algemene mobilisatie’ van militaire reservisten afgekondigd.

‘Ik roep mijn medeburgers die reservist zijn op om naar de dienstplichtkantoren te komen’, zei Denis Poesjilin, de leider van de zogenoemde Volksrepubliek Donetsk, in een videoboodschap. Leonid Pasetsjnik, het hoofd van de Volksrepubliek Loehansk, kwam niet lang daarna met eenzelfde boodschap.

De aankondiging van Poesjilin en Pasetsjnik volgt op wat waarnemers een ‘dramatische toename’ van geweld noemen in de frontlinie tussen het Oekraïense leger en de door Moskou gesteunde separatisten. Ook zaterdagochtend worden er beschietingen over en weer gemeld.

Grote zorgen

Volgens de Verenigde Staten zint president Vladimir Poetin op een invasie, maar de Russen spreken dat met klem tegen. Moskou maakte zich vrijdag wel ‘grote zorgen’ over de toestand in het oosten van Oekraïne.

Het Oekraïense leger is al jaren in oorlog met de zelfverklaarde republiekjes die de rebellen hebben uitgeroepen in Donetsk en Loegansk. De afgelopen dagen zijn de beschietingen intensiever geworden, terwijl Russische troepen massaal langs de Oekraïense grens zijn samengetrokken.

Vermeende operaties

De leiders van de pro-Russische separatisten stellen dat vrijdag aangekondigde evacuaties van burgers uit de Donbass-regio doorgaan. Volgens Poesjilin zijn er uit de regio Donetsk inmiddels meer dan 6000 mensen weggehaald om hen in veiligheid te brengen voor vermeende operaties van het Oekraïense leger. Onder hen zouden 2400 kinderen zijn.

De evacués kunnen terecht in het zuidwesten van Rusland, zeiden de rebellenleiders vrijdag. Het grote buurland heeft volgens hen accommodatie geregeld. Vrouwen, kinderen en ouderen krijgen voorgang bij de evacuaties. De eerste bussen vanuit Donetsk vertrokken volgens persbureau Interfax in de loop van de avond.