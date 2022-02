Stormachtig weekend met hier en daar een opklaring

Storm Eunice heeft het land inmiddels verlaten, maar erg rustig zal het dit weekend volgens Weer.nl niet worden. Hoewel zaterdag op de meeste plekken droog en zonnig begint en de wind geleidelijk afneemt, neemt later op de dag de bewolking toe en zal het tegen de avond gaan regenen.

Het kleine lagedrukgebied dat naar Nederland komt zorgt aan de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust opnieuw voor harde wind. In het noorden van het land lijken de windsnelheden mee te vallen, maar in de zuidelijke kustprovincies kan het tot windkracht 7 tot 8 komen met windvlagen tot 80 kilometer per uur.

Deze wind en regen trekken later op de zaterdagavond weg en worden gevolgd door een korte opklaring. Wederom van korte duur, want zondag lijkt een dag te worden met veel regen. Regionaal kan er tussen de 20 en 40 millimeter neerslag vallen.

Ook van de wind zijn we zondag nog niet af. Aan zee kan mogelijk een zuidwesterstorm ontstaan en verder kunnen in de kustprovincies windvlagen van meer dan 100 kilometer per uur voorkomen. Deze wind neemt dan wel weer een warme lucht mee waardoor de temperatuur zondag oploopt tot maximaal 12 graden.

Ook maandag blijft het hard waaien. Wel komt het zonnetje af en toe door de buien heen. Tot het einde van de week blijft het wisselvallig.