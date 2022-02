Treinverkeer in België hervat na storm Eunice

Het treinverkeer in België komt zaterdag weer bijna volledig op gang na storm Eunice. Vanwege de harde wind lag het treinnet in een groot deel van Vlaanderen vrijdag plat. De Belgische spoorbeheerder Infrabel meldt de hele nacht reparaties te hebben uitgevoerd. Ook richting Nederland rijden er weer treinen.

Eunice zorgde ook in België voor veel overlast en schade. Voor het grootste deel van Vlaanderen was vrijdag code oranje afgekondigd. In de rest van het land gold code geel. Volgens Belgische media kwam een 79-jarige man in Ieper om het leven toen hij door de hevige wind vanuit zijn woonboot in het water viel. Bij Gent raakte iemand zwaargewond toen hij een zonnepaneel tegen zijn hoofd kreeg en in Veurne liep een vrachtwagenchauffeur ernstige verwondingen op toen zijn voertuig omver werd geblazen door de wind.

Treinreizigers moeten er volgens Infrabel rekening mee houden dat er alsnog treinen door de nasleep van de storm kunnen uitvallen. Op enkele trajecten zijn er nog herstelwerkzaamheden nodig. Ook de hogesnelheidslijnen naar Nederland kunnen nog niet rijden.