CNV-onderzoek: 90 procent thuiswerkers wil dat blijven doen

Hij betreurt dat, omdat er volgens hem tal van voordelen aan thuiswerken zijn voor de werkgever. In het onderzoek geeft namelijk bijna driekwart van de thuiswerkende leden aan productiever te zijn, 55 procent heeft een betere werk/privébalans en 90 procent zegt door te werken bij (lichte) coronaklachten. 44 procent zegt gemotiveerder en gezonder te zijn, een op de drie creatiever.

Ruim de helft van de werkgevers heeft echter geen thuiswerkbeleid voor de lange termijn en pakweg een derde van de werknemers is niet tevreden over het huidige thuiswerkbeleid. ‘Het is bar en boos gesteld met het thuiswerkbeleid van veel werkgevers: geen lange termijnvisie, vaak geen kostendekkende thuiswerkvergoeding en ook de fysieke en mentale ondersteuning laat sterk te wensen over, blijkt uit dit onderzoek. Deze houding van werkgevers is onverstandig en kapitaalvernietiging, zeker in zo’n krappe arbeidsmarkt’, aldus Fortuin.

Arbotechnisch verantwoorde werkplek

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat 26 procent van de thuiswerkers niet thuis beschikt over een arbotechnisch verantwoorde werkplek, zoals een goede bureaustoel en beeldscherm. 28 procent geeft aan dat hun werkgever hen hierin ook niet faciliteert. 17 procent heeft lichamelijke klachten, zoals een zere arm, nek of schouder.

Fortuin: ‘We roepen werkgevers op om zo snel mogelijk tot een adequaat thuiswerkbeleid te komen, met de juiste fysieke ondersteuning. Gezien het feit dat mensen productiever zijn, doorwerken bij coronaklachten en er vele andere voordelen aan het thuiswerken kleven, verdienen werkgevers deze kosten met gemak terug.’