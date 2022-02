Herstel spoor aan de gang, mogelijk tot in de middag geen treinen

Medewerkers van ProRail zijn zaterdagochtend vroeg druk bezig met de schade die storm Eunice heeft aangericht aan het spoor. Door storm Eunice zijn op veel trajecten bomen gevallen of is schade aan bovenleidingen. Op Twitter spreekt de spoorbeheerder van ‘enorme schade’. NS waarschuwt treinreizigers dat ze er rekening mee moeten houden dat het mogelijk tot in de middag kan duren voordat treinen weer rijden. ‘Plan uw reis kort voor vertrek’, stelt NS op de website.

‘Inmiddels is de storm in het grootste deel van Nederland naar een dusdanig niveau dat in het hele land geschouwd kan worden en de herstelwerkzaamheden veilig kunnen worden opgestart’, zo schrijft ProRail in het liveblog over de storm. ‘Ook in het noorden van Nederland is schouwen om 03.00 uur vannacht van start gegaan en ook daar zijn de meldingen van schade onverminderd hoog.’

De meeste meldingen krijgt ProRail nog steeds over bomen op het spoor. ‘Maar we zien ook vaak dat er plastic in de bovenleiding is gekomen. Om dit te herstellen moet eerst de spanning van de bovenleiding gehaald worden voordat onze monteurs dit kunnen verwijderen.’