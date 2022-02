Nederland maakt schade op na storm Eunice

Nederland maakt zaterdag de schade op nadat storm Eunice over ons land is getrokken. Voor de storm werd in delen van het land code rood afgegeven en belangrijke onderdelen van het openbaar leven kwamen stil te liggen. Er vielen ten minste vier doden.

Eunice trok met windkracht 10 over Nederland en pas in de nacht van vrijdag op zaterdag om 02.19 uur werd code rood, die toen nog in een flink deel van Nederland gold, ingetrokken. Omgewaaide bomen en weggewaaide gevels en dakplaten als gevolg van de storm veroorzaakten in grote delen van Nederland overlast. Op diverse plekken moesten mensen hun woningen verlaten omdat daken waren weggewaaid en werd elders onderdak voor hen geregeld.

Huizen rondom de Elandkerk in Den Haag werden vrijdagavond laat opnieuw ontruimd vanwege een beschadigde kerk. Meerdere dakleien zijn van een van de twee kerktorens gevallen. Daardoor kan de toren mogelijk instabiel worden, is de conclusie na onderzoek. Zaterdag zullen de torens aan de Elandstraat verder geïnspecteerd worden.

In alle veiligheidsregio’s kwamen vele honderden schademeldingen binnen. Bij verzekeraar Interpolis stond de telefoon roodgloeiend en vrijdagavond waren er al ruim 2400 meldingen van stormschade, terwijl Eunice toen nog volop over ons land raasde.

Het treinverkeer werd vrijdag om 14.00 uur stilgelegd. Volgens spoorbeheerder ProRail is er veel schade aangericht en rijden er zaterdagmorgen nog steeds geen treinen. Op veel plekken in het land liggen omgevallen bomen op het spoor of is de bovenleiding beschadigd. Rijkswaterstaat verwacht een groot deel van de zaterdag bezig te zijn met het opruimen van snelwegen.