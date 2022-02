Trump mag vervolgd worden voor rol bij bestorming Capitool

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump mag vervolgd worden voor zijn rol bij de bestorming van het Capitool, heeft een Amerikaanse rechter vrijdag geoordeeld. Volgens de rechter kan Trump zich niet beroepen op presidentiële immuniteit in de zaak.

Verschillende congresleden en de politie hebben de oud-president aangeklaagd. Zij vinden dat Trump direct verantwoordelijk is voor de aanval op het parlementsgebouw door zijn aanhangers op 6 januari vorig jaar. De rechter, Amit Mehta, oordeelt dat Trump op die dag ‘acties verrichte die volledig betrekking hadden op zijn pogingen om een tweede ambtstermijn af te dwingen’. Bovendien zou de toespraak van Trump voorafgaand aan de bestorming ‘redelijkerwijs opgevat kunnen worden als een oproep tot collectieve actie.’ Presidentiële immuniteit zou hierdoor niet van toepassing zijn.

‘Om een president immuniteit te ontzeggen is geen kleine beslissing’, stelt Mehta in een 112 pagina’s tellend verslag. ‘De rechtbank is zich bewust van hoe zwaar deze beslissing weegt’.

Er zijn drie rechtszaken aangespannen om Trump verantwoordelijk te stellen voor de bestorming van het Capitool. Bovendien doet een speciaal comité van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden onderzoek naar zijn rol. Hiervoor zijn honderden pagina’s met documenten, sms-berichten en getuigenissen in beslag genomen, ondanks pogingen van Trump dit tegen te houden.