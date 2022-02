24 huizen in Appingedam en Groningen ontruimd vanwege stormschade

Achttien woningen aan de Opwierdeweg in het Groningse Appingedam zijn vrijdag even voor middernacht ontruimd, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. De daken van drie woonblokken drive-in woningen zijn door storm Eunice zwaar beschadigd en deels weggeblazen. Ook aan de Jacob Schorerstraat in Groningen zijn bewoners van zes huizen in de nacht van vrijdag op zaterdag geëvacueerd omdat het dak er is afgewaaid. Er zijn geen gewonden gevallen.

‘De bewoners kunnen voorlopig niet terugkeren’, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Hoeveel mensen precies in beide plaatsen zijn geëvacueerd, kan hij niet zeggen. Ze zijn volgens hem ondergebracht bij familie of vrienden of hebben elders onderdak gevonden.