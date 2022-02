Door een brand in een woning aan de Klipperstraat in het Friese Makkum is vrijdagavond iemand overleden. Een politiewoordvoerder kon nog niet zeggen of het om een man of een vrouw gaat. Er zouden bij het uitbreken van de brand geen andere personen aanwezig zijn geweest in het huis.

De politie doet onderzoek en verwacht zaterdag in de loop van de dag meer informatie te hebben.