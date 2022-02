Huizen rond Elandkerk Den Haag opnieuw ontruimd na stormschade

Huizen rondom de Elandkerk in Den Haag zijn vrijdagavond laat opnieuw ontruimd, meldt de veiligheidsregio Haaglanden. De kerk is door storm Eunice beschadigd, meerdere dakleien zijn van een van de twee kerktorens gevallen. Daardoor kan de toren mogelijk instabiel worden, is de conclusie na onderzoek.

Uit voorzorg worden woningen in de omgeving ontruimd en een deel van de straat afgezet. Bewoners worden opgevangen. Aan het einde van de vrijdagmiddag moesten bewoners van enkele tientallen huizen ook al hun huis uit omdat een van de torens door de extreme wind bewoog. Onduidelijk was of dat gevaar zou opleveren. Na inspectie werd geconcludeerd dat dit niet zo was en konden de bewoners weer naar huis, nadat ze korte tijd in een andere nabijgelegen kerk waren opgevangen.

Nu lijkt er dus toch mogelijk gevaar te zijn en is GRIP 1 in werking getreden, waardoor verschillende diensten als brandweer en politie nauw samenwerken. Zaterdag zullen de torens aan de Elandstraat verder geïnspecteerd worden.

Eerder op de vrijdag was er al een houten balk van de kerk afgewaaid en op een auto beland.