KNMI heeft code rood voor storm Eunice opgeheven

Het weeralarm van het KNMI (code rood) dat vanwege storm Eunice nog gold voor Noord-Holland, Flevoland, Friesland, het IJsselmeer- en het Waddengebied is in de nacht van vrijdag op zaterdag om 02.19 uur opgeheven. Inmiddels is overal in het land, op Noord-Brabant en Limburg na, code geel van kracht.

In het hele land, op de twee zuidelijke provincies na, kunnen nog zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur voorkomen. De komende uren neemt de wind geleidelijk in kracht af, maar zaterdagavond en ook zondag kunnen volgens het KNMI vooral in het westen van het land opnieuw zware windstoten voorkomen.

Eunice was een zware storm met op grote schaal urenlang windkracht 10. Tijdelijk werd op enkele plaatsen windkracht 11 gemeten, maar tot een uurgemiddelde windkracht 11 (officiële zeer zware storm) kwam het niet, meldde Weeronline eerder. De zeer zware windstoten veroorzaakten in vrijwel het hele land grote schade en hinder.

Hier en daar werden uitschieters naar windkracht 12 gemeld, onder meer vanaf Rotterdam The Hague Airport en vanaf de Terschellingse vuurtoren Brandaris.

Code rood was in de eerste uren van de nacht van vrijdag op zaterdag nog altijd van kracht in Noord-Holland, Flevoland, Friesland, het IJsselmeer- en het Waddengebied. In Groningen en Drenthe gold nog code oranje.