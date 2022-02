Oekraïense spanningen maken beleggers op Wall Street voorzichtig

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten, na de stevige minnen een dag eerder. Beleggers hadden met het oog op de spanningen in Oekraïne geen zin om risico’s te nemen. Automaker Ford was een opvallende stijger na een bericht dat het concern zijn elektrische divisie mogelijk op eigen benen wil zetten.

De spanningen rond Oekraïne houden de markten al een tijd in hun greep. De leiders van de pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne kondigden aan burgers te gaan evacueren. De Amerikaanse regering, die al langer waarschuwt voor een ophanden zijnde Russische inval, uitte zware kritiek op de massale evacuaties. Het nieuws dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en zijn Russische ambtgenoot Sergei Lavrov elkaar volgende week zullen ontmoeten zorgde voor enige opluchting.

De Dow-Jonesindex sloot uiteindelijk 0,7 procent lager op 34.079,18 punten. De hoofdindex verloor donderdag ruim 600 punten en leed daarmee het grootste dagverlies sinds eind november. De brede S&P 500 zakte 0,7 procent tot 4348,87 punten. De Nasdaq daalde 1,2 procent tot 13.548,07 punten. De techgraadmeter raakte een dag eerder bijna 3 procent kwijt.

Ford

Ford won bijna 3 procent aan waarde. Door de elektrische divisie op eigen benen te zetten, zoals ingewijden beweren, zou het concern beleggers willen paaien. Zo worden concurrenten als Tesla en Rivian, die louter elektrische auto’s maken, al langer en masse omarmd. Ford zelf ontkent in een verklaring dat er een splitsing van activiteiten in de maak is.

DraftKings ging bijna 22 procent onderuit. Het bedrijf dat actief is met sportweddenschappen had in het afgelopen kwartaal minder maandelijkse gebruikers dan analisten hadden verwacht. Ook voorziet het bedrijf voor het boekjaar 2022 een groter negatief resultaat dan waar de markt tot nu toe op rekende.

Intel

Intel zakte dik 5 procent. De chipmaker verwacht dat zijn omzet dit jaar met bijna 2 procent zal stijgen. In de daaropvolgende jaren moet de verkoop sneller toenemen. Intel heeft tot nu toe moeite gehad om te profiteren van de grote vraag naar chips. Die behoefte is aangewakkerd door het thuiswerken tijdens de coronapandemie en de stijgende populariteit van slimme apparaten.

De euro was 1,1324 dollar waard, tegen 1,1369 dollar eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 91,59 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent meer op 93,67 dollar per vat.