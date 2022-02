VS: ban betalingssysteem nog geen onderdeel sanctiepakket Rusland

Als het tot sancties komt tegen Rusland vanwege een inval in Oekraïne dan zal een verbanning uit het interbancaire betalingssysteem SWIFT daar in eerste instantie nog geen onderdeel van zijn. Dat zei de plaatsvervangend nationaal veiligheidsadviseur van de Verenigde Staten. Zo’n ban zou het voor Russische banken moeilijker maken om internationale betalingen te doen.

Volgens Daleep Singh, die verslaggevers in het Witte Huis te woord stond, zou Rusland ook niet in staat zijn om bepaalde technologie uit andere landen zoals China in te voeren als de VS strenge exportcontroles op zouden leggen. De Amerikanen zeiden eerder al bij een Russische inval sancties te zullen instellen.

Rusland heeft ongeveer 130.000 militairen langs de grens verzameld. Volgens de Amerikanen lijkt een inval niet ver weg. Sinds donderdag vinden er hevige artilleriebeschietingen plaats in het oosten van Oekraïne, waar pro-Russische rebellen al jaren in opstand zijn, gesteund door Moskou.