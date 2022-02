Bloomberg: Ford wil elektrische divisie loskoppelen van oude Ford

Ford-baas Jim Farley zou nog worstelen met de vraag hoe Ford er straks uit moet zien. De opsplitsing van het bedrijf, waarbij de e-divisie volledig op eigen benen zou worden gezet, is mogelijk te lastig om te realiseren. Daarom zou het kunnen dat Ford de elektrische divisie intern afsplitst van de rest. Ford zelf ontkent in een email dat er een splitsing van de activiteiten in de maak is.

Een zogeheten spin-off is mogelijk ook moeilijk te verkopen aan de Ford-familie. Zij hebben via een speciale aandelenconstructie nog altijd de controle over het concern. De familie zou huiverig zijn om zijn invloed op het 118-jaar oude bedrijf te verliezen.

Daartegenover staat het bedrijf onder druk van beleggers om zijn opkomende activiteiten op het gebied van elektrisch rijden af te splitsen. Daarmee kan waarde worden gecreëerd voor aandeelhouders en zou het onderdeel ook beter toegang krijgen tot vers kapitaal.