Code oranje in drie provincies afgeschaald naar geel

Het KNMI heeft de code oranje die gold in Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel afgeschaald naar code geel. Daar kunnen nog windstoten optreden van 75-90 kilometer per uur.

De code rood (weeralarm) is nog altijd van kracht in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, Flevoland en het IJsselmeer- en Waddengebied. Daar komen vrijdagavond zeer zware windstoten voor van 100-120 kilometer per uur, in de kustgebieden zelfs tot 130 kilometer per uur.

In de overige provincies Utrecht, Drenthe en Groningen is code oranje van kracht. Daar kunnen windstoten optreden van 100-120 kilometer per uur.

Het KNMI waarschuwt dat er ‘aanzienlijke schade en zeer gevaarlijke situaties kunnen ontstaan als gevolg van omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen. De wind draait geleidelijk van zuidwest naar west.’ Aan het einde van de vrijdagavond en in de nacht neemt de wind van het zuiden uit af.