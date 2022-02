Italiaanse steun aan burgers en bedrijven om hoge energienota

‘We leggen bijna 8 miljard euro op tafel, waarvan 6 miljard euro energiesteun’, zei premier Mario Draghi op een persconferentie. Het vrijdag ondertekende decreet bevat ook maatregelen om de bouw van hernieuwbare energiecentrales te vereenvoudigen en te versnellen, zei hij.

Ook is er 1 miljard euro voor de verduurzaming van de Italiaanse auto-industrie. Dat gaat het volgens Draghi onder andere om de productie van minder vervuilende voertuigen. Ook zal de regering ‘op structurele wijze ingrijpen’ om de Italiaanse gasproductie te verhogen.

Italië, dat al meer dan drie decennia geen kernenergie meer produceert, is zeer afhankelijk van import en verbruikt veel gas. Zo vertegenwoordigt gas 35 tot 40 procent van het primaire energieverbruik in Italië. De aardgasprijzen stegen de afgelopen maanden tot historische hoogte. Daar gaan meer landen in Europa onder gebukt. De hoge prijzen zitten het herstel uit de crisis ook in de weg.