GasTerra verhandelde meer gas tegen ‘aanzienlijk’ hogere prijs

Gashandelaar GasTerra heeft in 2021 meer gas verhandeld tegen een ‘aanzienlijk hogere waarde’. De onderneming spreekt in een toelichting op de jaarcijfers van uitzonderlijke marktontwikkelingen waarbij de afbouw van de winning in Groningen in combinatie met de impact van corona voor ‘heftige prijsbewegingen’ hebben gezorgd. Zowel de omzet als de inkoopkosten verdubbelden ruimschoots. Qua volume was er sprake van een stijging van 41,6 naar 44,2 miljard kubieke meter.