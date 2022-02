Storm Eunice eist eerste levens in Engeland

Een 30-jarige vrouw is vrijdag omgekomen in Londen toen een boom viel en een auto verpletterde waarin ze als passagier zat tijdens storm Eunice, aldus de politie. De vrouw werd ter plekke dood verklaard. De bestuurder van de auto is naar het ziekenhuis gebracht. Zijn verwondingen waren niet levensbedreigend. In Liverpool, iets meer naar het noorden, is volgens de politie een man omgekomen door rondvliegend puin.

Daarmee eiste Eunice de eerste twee levens in het Verenigd Koninkrijk. Eerder op vrijdag had de storm gezorgd voor de hardste windstoot die ooit in Engeland is gemeten. Het ging volgens de Engelse weerdienst Met Office om een vlaag van bijna 200 kilometer per uur, die gemeten werd op het Isle of Wight, voor de Engelse zuidkust.

In Engeland en het zuiden van Wales zorgt Eunice voor schade en overlast. Zo heeft de wind het dak van de 02 Arena in Londen deels verwoest. Scholen zijn gesloten en vluchten, treinritten en veerdiensten zijn geschrapt. In Nederland, Frankrijk en België houdt Eunice ook flink huis.