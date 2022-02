Schade en overlast door storm Eunice in grote delen land

Omgewaaide bomen en weggewaaide gevels en dakplaten als gevolg van storm Eunice veroorzaken in grote delen van Nederland overlast. Zo is in de Maczekstraat in het Brabantse Dongen een dak van een blok huizen gewaaid.

Regionale media meldden dat daardoor tien huizen moesten worden ontruimd. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant kon de ontruiming niet bevestigen, maar had wel een melding van schade in de Maczekstraat gekregen. De veiligheidsregio laat weten dat in Midden- en West-Brabant tientallen meldingen van schade zijn binnengekomen. In veel gevallen gaat het om omgevallen bomen en loshangend straatmeubilair.

De Veiligheidsregio Utrecht meldt dat in die regio op de wegen veel omgevallen bomen en takken liggen en rept ook van weggewaaide zonnepanelen.

In het Zuid-Hollandse Voorhout is een deel van het dak van een appartementencomplex gewaaid, aldus Omroep West. Een getuige zei tegen de omroep dat de zonnepanelen van het dak waaiden en de bakstenen in het rond vlogen.