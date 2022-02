Gündogan wil via kort geding tegen Volt schorsing ongedaan maken

Gündoğan werd zondag door haar partij geschorst vanwege grensoverschrijdend gedrag. Ze is nog lid van de Tweede Kamer, maar neemt op aandringen van haar partij geen deel aan debatten en treedt ook niet op in de media. De aard van de beschuldigingen laat de partij in het midden. Volgens Volt is dat nodig om een veilige sfeer te creëren voor melders.

De zaak dient volgens de verklaring van het kantoor Knoops' advocaten op 28 februari in Amsterdam.