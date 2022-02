Just Eat Takeaway levert ook niet in AEX-index

Het aandeel Just Eat Takeaway was vrijdag de sterkste daler in de AEX-index in Amsterdam. De onderneming maakte eerder op de dag bekend in ieder geval in Nederland geen maaltijden te zullen bezorgen vanwege de storm Eunice. Dat lijkt niet de hoofdreden te zijn dat het aandeel aan waarde inleverde, maar het zal niet aan het sentiment hebben bijgedragen. Al kort na opening was er sprake van een correctie. Just Eat Takeway sloot uiteindelijk met een verlies van 7 procent.