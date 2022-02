Verzekeraars schalen op vanwege schademeldingen Dudley en Eunice

Bij verzekeraars komen nog altijd veel meldingen binnen over stormschade en bijbehorende verzekeringsvragen. De meldingen lopen nu ook deels in elkaar over, omdat na storm Dudley van woensdag nu ook storm Eunice erbij is gekomen. Verzekeraars zetten daarom extra personeel in om alle schademeldingen te kunnen afhandelen, laten Interpolis, Univé en Centraal Beheer weten.

Univé schat dat er tot nu toe voor de twee stormen al voor ongeveer 1 miljoen euro aan schade is. Bij Univé kwamen deze week tot nu toe zo’n 750 stormschademeldingen binnen, laat een woordvoerder weten. ‘We verwachten dat de storm van vanavond nog zwaarder is en dat er meer mensen gaan bellen. Daarom hebben we ons personeel verdrievoudigd, vooral op regionaal niveau.’

Interpolis zet dit weekend ook tientallen extra mensen in bij de callcenters om schades af te handelen. ‘Desondanks is het druk aan de telefoon dus we vragen mensen ook schades online te melden, dan gaat het sneller en hang je niet in de wacht’, zegt een woordvoerder. Interpolis telde halverwege vrijdagmiddag 1062 schademeldingen als gevolg van de twee stormen.

Online schade melden

Centraal Beheer noteerde tot nu toe vanaf woensdagavond 1050 schademeldingen. ‘We krijgen niet zoveel belletjes over de voorwaarden van stormschadeverzekeringen. We hebben wel pro-actief onze website aangepast zodat mensen makkelijk informatie kunnen vinden, en ook klanten gewaarschuwd per mail. Nu is het alle hens aan dek om alle schades op te nemen’, aldus een zegsvrouw. Daarvoor zet Centraal Beheer tientallen extra mensen in. De verzekeraar roept mensen ook op online schade te melden vanwege de ‘verwachte hausse aan meldingen’. Ook na het weekend verwacht de verzekeraar veel meldingen.

Koepelorganisatie Verbond van Verzekeraars laat desgevraagd weten ‘een recordaantal’ meldingen te verwachten, ‘ook omdat er twee stormen achter elkaar langskwamen’. Door Eunice geldt in delen van het land code rood, wat het Verbond omschrijft als ‘best uitzonderlijk’, net als twee stormen kort op elkaar.

De koepelorganisatie heeft ook al veel preventietips gegeven om te proberen schade te beperken. ‘Zo was het slim om na Dudley te controleren of de dakpannen en de zonnepanelen nog vastzitten, want kleine schades kunnen dan door Eunice grote schades worden’, aldus de zegsvrouw. ‘Verzekeraars kunnen het volume aan schades van een storm als deze goed aan. Die zijn doorgaans eenvoudig in tegenstelling tot bijvoorbeeld overstromingsschade zoals in Limburg.’