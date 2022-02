Vervoerder RET streeft naar normale dienstregeling zaterdag

Het Rotterdamse openbaarvervoerbedrijf RET doet er naar eigen zeggen alles aan om zaterdag weer volgens dienstregeling te rijden. Of dat lukt is afhankelijk van de ontwikkeling van het weer en de eventuele schade van de storm op het spoor en de weg. De RET meldt dat het vrijdagavond en -nacht paraat staat om zo nodig het spoor weer reisklaar te maken.

Het volledige openbaar vervoer in de stad werd vanaf vrijdagochtend 10.00 uur stilgelegd. Vrijwel alle gemeentelijke diensten zijn vrijdag na 13.00 uur stilgelegd.

Alle uitgaande vluchten van Rotterdam The Hague Airport zijn geannuleerd. De luchthaven is gesloten tot zeker 18.00 uur. Vijf binnenkomende vluchten staan nog wel op het schema voor aankomst na 21.00 uur vrijdagavond. In totaal zijn vrijdag twaalf van de dertig geplande vluchten geannuleerd.

Op de luchthaven werden windstoten van meer dan 120 kilometer per uur gemeten. Een vliegtuigtrap vloog over het platform en van een van de hangars op het luchthaventerrein raakten dakplaten los en kwamen die naar beneden. De weg aan de zijkant van een hotel op het luchthaventerrein moest worden afgesloten vanwege rondvliegend glas.