Veiligheidsregio’s en brandweer druk met meldingen stormschade

Veel veiligheidsregio’s in de provincies waar vrijdag code rood of oranje geldt vanwege de harde wind hebben het druk met meldingen van stormschade. In verschillende regio’s komen veel meldingen binnen variërend van omgewaaide bomen tot losgekomen dakpannen en dakleer. In de regio Amsterdam zijn twee mensen omgekomen door omgewaaide bomen.

Bij de veiligheidsregio Haaglanden komen sinds vrijdagmiddag tientallen meldingen per uur binnen. Het gaat met name om omver geblazen bomen en losgekomen voorwerpen als delen van gevels, reclameborden en verkeerslichten. Ook is een deel van het dak van het stadion van ADO Den Haag losgekomen en heeft de storm in Delft een opblaasbare sporthal verwoest.

De brandweer Amsterdam-Amstelland meldt ook dat het aantal meldingen vrijdagmiddag enorm toeneemt. ‘Het is enorm druk. Er komt van alles voorbij, omgevallen bomen en andere soorten stormschade.’ Op de Aalsmeerweg in Amsterdam-Zuid kwam een persoon om het leven door een boom die omver waaide. In Diemen is iemand overleden doordat een boom op een auto viel waarin het slachtoffer zat. Ook in andere straten en aan grachten zijn tientallen bomen omgewaaid. Op de A10 in Amsterdam-Noord zijn delen van de geluidswal losgeraakt, meldt de wegenwacht op Twitter.

In Flevoland kwamen sinds 15.00 uur zo’n dertig meldingen binnen bij de meldkamer. ‘We zijn behoorlijk druk’, legt een woordvoerder uit. Het gaat onder meer om losgekomen zonnepanelen en dakranden. Ook zorgde losgekomen gevelplaten in Almere voor een gevaarlijke situatie in de Olivier van Noortstraat.

De veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft zo’n 150 meldingen binnengekregen. Er is veel materiële schade, zegt een woordvoerster, met name aan gebouwen. ‘We gaan een bericht verspreiden met de oproep om thuis te blijven. Op sommige plekken is het gevaarlijk op de weg.’