Meerdere vrachtwagens gekanteld door storm, wegen afgesloten

Storm Eunice veroorzaakt vrijdagmiddag even voor 16.00 uur veel problemen op de weg. Vooral vrachtwagens lijken last van de wind te hebben en kantelen. Op meerdere plekken liggen vrachtwagens over de weg. Wegen zijn daarom afgesloten voor verkeer.

De ANWB meldt dat de wind ‘nu echt flink wat overlast begint te veroorzaken’. Zo zijn er onder meer vrachtwagens gekanteld op de Moerdijkbrug in de A16, die is helemaal dicht daardoor. Ook de N11 is dicht nadat een vrachtwagen was gekanteld, ook op de A9 bij Amstelveen ligt een gekantelde vrachtwagen en ook een bij het Rottepolderplein. Ook in Zeeland op de A58 bij Kruiningen en Heinkenszand liggen gekantelde vrachtwagens. Ook liggen inmiddels op meerdere plaatsen bomen op de weg.

Rond 16.00 uur stond op de Nederlandse wegen ongeveer 80 kilometer file, veroorzaakt door stormproblemen.