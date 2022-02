Poetin roept op tot onderhandelingen tussen Kiev en separatisten

De Russische president Vladimir Poetin heeft er opnieuw op aangedrongen dat de Oekraïense regering gaat onderhandelen met de pro-Russische separatisten in het oosten. Kiev weigert dat al jaren te doen. Poetin ziet de toestand in de oostelijke regio Donbass nu snel verslechteren. Hij wil daarom naleving van de akkoorden van Minsk die onder meer in een wapenstilstand voorzien.

Leiders in Donbass die onafhankelijke republiekjes hebben uitgeroepen, zeiden vrijdag dat burgers er kunnen worden geëvacueerd naar Rusland uit vrees voor meer oorlogsgeweld. Het aantal beschietingen en vuurgevechten in de regio lijkt te zijn opgelopen de afgelopen dagen. Volgens Poetin worden de Russischsprekenden in Oekraïne gediscrimineerd met behulp van onder meer taalwetten die het Oekraïens als officiële taal bevorderen. Hun mensenrechten worden systematisch geschonden volgens de Russische president.

Russischsprekenden wonen vooral in het zuiden en oosten. Daar rees verzet toen een gekozen pro-Russische president in 2014 in Kiev ten val werd gebracht door pro-westerse groepen. Moskou zag het als een door Amerikanen geregisseerde staatsgreep. In Loehansk en in Donetsk riepen pro-Russische Oekraïeners de onafhankelijkheid uit. Ze krijgen steun van over de grens uit Rusland. De burgeroorlog staat echter op een laag pitje sinds een internationaal akkoord over het oosten van Oekraïne, dat in 2015 Minsk werd gesloten.

Poetin wil naar eigen zeggen ook onderhandelen met de VS en de NAVO. Maar Washington en de verdragsorganisatie willen volgens Poetin nog niet serieus ingaan op de veiligheidsgaranties die Rusland verlangt. Zo zou Oekraïne geen lid van de NAVO mogen worden.