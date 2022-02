Persoon overleden die onder omgevallen boom kwam in Amsterdam

Een persoon is vrijdagmiddag overleden nadat die in Amsterdam onder een door de storm omgewaaide boom was terechtgekomen. De brandweer Amsterdam-Amstelland meldt dat op Twitter.

De boom viel rond 15.00 uur om op de Aalsmeerweg in Amsterdam-Zuid. Het slachtoffer raakte daarbij ernstig gewond, zo werd kort daarna gemeld. Met behulp van de brandweer werd het slachtoffer onder de boom vandaan gehaald en naar het ziekenhuis vervoerd. Ondanks de inzet van de hulpdiensten is de persoon overleden. ‘De politie is bezig de familie in kennis te stellen’, aldus de brandweer.