PostNL verwacht vertraging bij post en pakketten vanwege storm

Post- en pakketbedrijf PostNL verwacht vertraging bij het bezorgen van post en pakketten op zaterdag vanwege de storm. Het ophalen van de post en pakketten aan het einde van deze middag gaat in sommige regio’s mogelijk niet lukken of met vertraging. ‘Een deel van de post van zaterdag wordt waarschijnlijk dinsdag bezorgd, en de pakketten maandag’, aldus een woordvoerster van PostNL.

Van de pakketten van vandaag is al ongeveer 90 procent bezorgd, laat PostNL weten. Het bedrijf volgt de lokale weersituatie om te besluiten of bezorgers veilig de weg op kunnen. Op verschillende plekken in het land stoppen de bezorgers met werken door de storm Eunice. PostNL laat klanten weten als dit gevolgen heeft voor de bezorging van post en pakketten.