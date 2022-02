Kaag ziet weinig opties voor snelle compensatie koopkracht

De kans is klein dat het kabinet huishoudens snel kan gaan compenseren voor de sterk gestegen prijzen, als het al tot compensatie komt. Minister Sigrid Kaag (Financiën) heeft ‘weinig knoppen om aan te draaien’ om dit jaar nog iets te kunnen betekenen voor mensen die door de hoge prijzen in de knel komen. ‘We kunnen weinig betekenen voor de koopkrachtcijfers van dit jaar’, zegt ze na afloop van de ministerraad.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde vrijdag dat Nederlanders in 2022 bijna het dubbele gaan betalen voor hun energie dan een jaar eerder. Voor een huishouden met een gemiddeld verbruik betekent dat een stijging van ruim 1300 euro op jaarbasis. Ook voelen veel mensen de inflatie in hun portemonnee. De prijzen van boodschappen en brandstof stijgen al langere tijd. In januari bedroeg de inflatie meer dan 6 procent. Kaag noemt de inflatie ‘een enorme dreun’.

Voor dit jaar biedt de begroting heel weinig ruimte om nog iets te kunnen voor huishoudens die het zwaar hebben, zegt ze. Veel besluiten daarover liggen al vast. Ook is het allerminst zeker dat het kabinet voor de volgende begroting geld uittrekt voor compensatie. De rekening daarvoor moet namelijk ergens terechtkomen, bijvoorbeeld bij latere generaties, aldus Kaag. ‘Dat is het eerlijke verhaal.’

Eerst wil de minister wachten op meer cijfers over de economie in het geheel. Dit macro-economische beeld krijgt het kabinet begin maart. ‘Het is belangrijk dat we eerst een doorrekening hebben, dan weet je wie geraakt wordt.’ Na maart komt er volgens Kaag ‘een brede weging’. In april of mei komt het kabinet met de voorjaarsnota, waarin de verwachte inkomsten en uitgaven staan. Tot die tijd zal er zeker geen compensatie komen. ‘Haast is een slechte raadgever’, aldus Kaag. ‘We gaan niet over één nacht ijs.’

De minister begrijpt dat mensen zich zorgen maken en zegt oog te hebben voor huishoudens die niet kunnen rondkomen. ‘We zijn daar niet doof of blind voor.’ Maar ze benadrukt nu geen geruststelling te kunnen bieden. ‘Dan moeten we namelijk gelijk zeggen dat er een oplossing komt.’