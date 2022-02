Picnic en Albert Heijn staken bezorging, AH-winkels blijven open

Supermarktketen Albert Heijn stopt vanwege storm Eunice met bezorgen vanaf 15.00 uur, maar houdt de winkels open op de reguliere tijden. Onlinesupermarkt Picnic geeft aan de bestellingen van vrijdag niet meer te bezorgen. Vanwege de storm geldt in bepaalde delen van Nederland code rood.

Klanten van Albert Heijn die een bestelling bij een afhaalpunt laten bezorgen, kunnen die daar nog wel ophalen, zegt een woordvoerster. Dat is geen alternatief voor een bestelling die niet bezorgd wordt, benadrukt de zegsvrouw, klanten moeten dit vooraf al hebben aangegeven.

De winkels van Albert Heijn blijven op de reguliere openingstijden open. ‘We hebben onze veiligheidsprotocollen, dus zijn we voorbereid. We hebben onze winkels geïnformeerd hoe om te gaan met deuren, vlaggen, prullenbakken buiten en laden en lossen. En we zijn uiteraard alert op de veiligheid van onze medewerkers en klanten’, aldus de woordvoerster. Medewerkers die eerder weg willen, mogen dat.

Picnic-topman Michiel Muller laat desgevraagd weten dat het bedrijf vrijdag niet bezorgt in gebieden waar code rood geldt. Eerder op de dag werd al besloten niet in de kustprovincies te bezorgen. ‘Dat heeft ook te maken met dat sommige mensen niet meer van en naar hun werk kunnen komen. Ook kunnen leveranciers niet meer overal komen’, zegt Muller. Bestellingen van klanten voor vrijdag zijn geannuleerd en klanten krijgen hun geld terug. Bestellingen worden niet naar zaterdag verplaatst. Dat lukt logistiek gezien niet, aldus Muller.

Supermarktketen Jumbo kon nog niet direct zeggen wat er met bezorgingen gaat gebeuren.