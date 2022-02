NS hoopt zaterdag ‘gewoon’ te kunnen rijden, mogelijk wel uitval

Vrijdagmiddag sinds 14.00 uur ligt al het treinverkeer stil in verband met de storm, ‘met het oog op de veiligheid van onze reizigers en collega’s’, zo stelde NS donderdag al. De extreem harde wind in het hele land kan schade veroorzaken waardoor zaterdag mogelijk treinen zullen uitvallen. De kans is groot dat door de wind bijvoorbeeld bomen op het spoor terechtkomen.

Volgens een woordvoerder zijn er vrijdagmiddag even na 14.00 uur bijna geen reizigers meer op Centraal Station Utrecht. ‘De boodschap lijkt te zijn aangekomen.’