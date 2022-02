Storm Dudley zorgt voor recorddag bij opwekking windstroom

Het oude record dateerde van 6 februari toen er ruim 151 gigawattuur werd opgewekt. Voor die keer was het windstroomrecord al twee keer eerder verbroken dit jaar. Zonneplan verwacht niet dat vrijdag het record er opnieuw aan gaat omdat storm Eunice later in de dag over Nederland heen raast dan Dudley deed. Ook is de storm zo sterk dat windmolens uit voorzorg uitgezet kunnen worden.

In totaal werd donderdag voor bijna 182 gigawattuur aan groene stroom opgewekt, omdat het ook een zonnige dag was. Ook in dat opzicht zal het bij Eunice anders lopen, want die storm gaat gepaard met veel bewolking en regen. Zonneplan merkte dat ook aan de stroomprijzen die donderdag naar 22 cent per kilowattuur gingen, maar een dag later nog op 30 cent per kilowattuur blijven steken.

54 procent

De 182 gigawattuur van donderdag was overigens goed voor 54 procent van alle stroom die in Nederland gebruikt werd die dag. Op zeven dagen was het aandeel groene stroom ooit hoger.

Ook elders in Europa hadden de winterstormen invloed op de stroomprijzen. In Duitsland daalden die met twee derde. Persbureau Bloomberg voorspelt op basis van eerdere gegevens dat de stroomopwekking in Duitsland in de nacht van vrijdag op zaterdag twee keer zo hoog komt te liggen dan op vrijdagochtend. Die extra opwekking van groene stroom zorgt er ook voor dat Europa even wat minder gas en kolen hoeft te gebruiken.