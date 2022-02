Rutte wil naar Namibië om samenwerking waterstofproductie

Premier Mark Rutte is van plan binnen afzienbare tijd naar Namibië af te reizen om de economische banden met het Zuid-Afrikaanse land aan te halen. Hij streeft naar een ‘gelijkwaardige samenwerking’ op het gebied van de productie en levering van groene waterstof. ‘Namibië kan een heel grote speler worden’, zei Rutte na afloop van de tweedaagse EU-Afrikatop in Brussel waar hij uitvoerig met de Namibische president Hage Geingob over de beoogde samenwerking sprak.

In november tekende toenmalig staatssecretaris voor Klimaat Dilan Yeşilgöz-Zegerius op de klimaattop in Glasgow al een intentieverklaring met een Namibische functionaris over de levering van groene waterstof. Het land staat ook in contact met de Technische Universiteit Delft en de haven van Rotterdam, zei Rutte. Om de vergroening van de Nederlandse industrie van de grond te krijgen, zijn op termijn enorme hoeveelheden waterstof nodig die Nederland waarschijnlijk niet helemaal zelf kan produceren.

Samenwerking tussen Nederland en Namibië kan volgens de premier ‘een win-win-situatie’ opleveren. ‘We hebben elkaar nodig en kunnen elkaar iets bieden’, aldus Rutte. Hij was vol lof over de democratische ontwikkelingen in het land. ‘Daar is diep over nagedacht.’

Waterstof veroorzaakt geen schadelijke uitstoot en kan op verschillende manieren worden gemaakt. Het wordt ’groen’ genoemd als het wordt geproduceerd met behulp van stroom uit duurzame bronnen, zoals zon en wind. Die natuurelementen komen volgens Rutte in Namibië volop bijeen.