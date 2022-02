Kuipers besluit volgende week over tweede boosterprik

Zorgminister Ernst Kuipers neemt volgende week een besluit over een mogelijke tweede boosterprik voor kwetsbaren, zei hij vrijdag na afloop van de ministerraad. Eerder op de dag adviseerde de Gezondheidsraad om mensen ouder dan 70 jaar, bewoners van verpleeghuizen, volwassenen met het syndroom van Down of mensen met een ernstige immuunstoornis een extra boosterprik aan te bieden. De minister wil het advies eerst ‘bestuderen’ voordat hij met een besluit komt.

Kuipers had eind januari om het advies gevraagd. Mocht hij besluiten om over te gaan tot het extra boosteren van kwetsbaren, dan kunnen de prikken volgens hem snel worden gezet.

De minister wijst erop dat de bescherming tegen corona na verloop van tijd afneemt, zowel na het doormaken van een infectie als na een vaccinatie. Bovendien is de kans op besmetting op het moment ‘reëel’, zegt Kuipers. Het aantal dagelijkse besmettingen is nog steeds erg hoog en de kans om een besmet persoon tegen het lijf te lopen is aanzienlijk.

Hugo de Jonge, de minister van Volksgezondheid in het vorige kabinet, hield rekening met nog tenminste drie boosterrondes. De eerste van de reeks zou dan in de maanden april, mei of juni zijn.