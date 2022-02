CBR schrapt meeste examens vanwege storm Eunice

In de provincies waar het KNMI het weeralarm code rood heeft uitgeroepen zijn alle examens uitgesteld. Dat geldt voor Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Flevoland.

‘We bellen betreffende opleiders en kandidaten, we roepen op om nu niet naar het examencentrum te komen. Als een examen niet doorgaat vanwege de storm, kunnen kandidaten kosteloos een nieuw examen of rijtest reserveren’, meldt het CBR.

In de andere provincies bekijkt het CBR per plaats en per examen of het kan doorgaan.