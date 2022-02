Wob-besluiten in Amsterdam vaak te laat genomen

Verder heeft het college uit zichzelf minder informatie naar buiten gebracht dan het zich eerder had voorgenomen. ‘We concluderen dat het college nog onvoldoende doeltreffend en rechtmatig handelt bij het openbaar maken van overheidsinformatie’, zo meldt de Rekenkamer.

Verder merkt de Rekenkamer op dat het afhandelen van een Wob-verzoek voor veel ambtenaren een extra taak is die voor meer werkdruk zorgt en dat de gemeenteraad te weinig geïnformeerd wordt. Toch is er ook verbetering te melden. Het college heeft ontwikkelingen in gang gezet om meer open te zijn en de informatie over afgehandelde Wob-verzoeken is beter te vinden op de website.

Met een Wob-verzoek mag iedereen overheden vragen om documenten over een bepaald onderwerp openbaar te maken. Vervolgens heeft de overheid vier weken de tijd om een besluit te nemen. Als het nodig is, kan deze termijn nog vier weken worden verlengd. In januari bleek uit onderzoek dat de ministeries in Den Haag er steeds langer over doen om Wob-verzoeken af te handelen en ook in Amsterdam verloopt dit proces al jaren allesbehalve soepel, bleek eerder uit onderzoek van AT5.