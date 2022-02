Afvalinzameling stopt in veel gebieden vanwege storm Eunice

De inzameling van afval is vrijdag in veel gebieden stopgezet vanwege de storm Eunice. Dat zegt branchevereniging Nederlandse Vereniging Reinigingsdiensten (NVRD), die Nederlanders oproept de app of website van hun plaatselijke inzamelaar in de gaten te houden. Ook gemeentelijke milieustraten sluiten eerder.

De inzameling van afval is onder meer stopgezet in Zaanstad, Lelystad, Dordrecht en de kop van Noord-Holland. Private inzamelaars, die vooral bedrijfsafval ophalen, stoppen allemaal om 14.00 uur. Dat meldt brancheorganisatie Vereniging Afvalbedrijven.