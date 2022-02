Rijkswaterstaat krijgt steeds meer meldingen van gevaarlijke situaties op de weg als gevolg van de storm die langzamerhand Nederland bereikt. Het gaat volgens de dienst om takken op de weg, zeilen die losraken en verkeersborden die scheef komen te hangen.

Transport en Logistiek Nederland (TLN) adviseert transportondernemingen in gebieden waarvoor code rood is afgekondigd om te stoppen met rijden. De bedrijven moeten opdrachtgevers daarvan in kennis stellen.