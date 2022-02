Storm Eunice veroorzaakt stroomstoringen in Ierland

Storm Eunice heeft ervoor gezorgd dat zeker 73.000 huishoudens en bedrijven in Ierland zonder stroom zitten, meldt de Ierse omroep RTÉ. Verder zijn er bomen omgevallen en is er verkeershinder. In een deel van het land zijn scholen vrijdag gesloten.

In Ierland bereikte de storm in de ochtend het hoogtepunt. In Cork, de op een na grootste stad van Ierland, zijn windstoten tot 130 kilometer per uur gemeten. De nationale weerdienst Met Éireann meldde aan het einde van de ochtend dat de wind abrupt in kracht kan toenemen op plekken waar het relatief rustig is.

De meldingen van stroomstoringen komen met name uit Cork, Kerry en Clare, in het zuidwesten van het land. In deze graafschappen reden tot laat in de ochtend geen bussen. Nadat het busverkeer was opgestart, waren er nog wel vertragingen. Vanwege de storm is vrijdag minder openbaar vervoer ingepland en zijn er ook vluchten geschrapt of vertraagd.