Geen GVB-vervoer na 14.00 uur vanwege storm, ponten varen nog wel

De trams, bussen en metro’s in Amsterdam rijden vrijdag vanaf 14.00 uur niet meer vanwege storm Eunice. De Amsterdamse vervoerder GVB meldt dat de veerponten over het IJ en het Noordzeekanaal vooralsnog wel blijven varen. ‘Totdat de weergoden anders besluiten’, aldus een woordvoerder.

Vanwege de extreem harde wind, met name langs de kust, besloten andere vervoerders eerder ook al in te grijpen. Zo meldde NS al om vrijdag vanaf 14.00 uur geen treinen meer te laten rijden. In Den Haag rijden er vanaf 14.00 uur geen trams en bussen meer en de Rotterdamse stadsvervoerder RET liet ook al weten dat hun laatste ritten om 10.00 uur waren, zodat om 12.00 uur hun voertuigen binnen zijn.