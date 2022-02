Vrijwel alle test- en prikstraten gaan dicht

Vanwege de naderende storm Eunice zijn vrijwel alle coronateststraten en vaccinatielocaties dicht. Sommige locaties zijn vrijdag überhaupt niet opengegaan, anderen sluiten de deuren aan het begin van de middag. Zo hebben medewerkers nog tijd om veilig thuis te komen voordat de storm in volle kracht over Nederland raast.

De GGD-regio’s Groningen, Friesland, Drenthe, IJsselland, Twente, Flevoland, Utrecht, Hollands Noorden, Zaanstreek-Waterland, Kennemerland, Amsterdam-Amstelland, Hollands Midden, Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid, Zeeland en Hart voor Brabant leggen hun complete test- en vaccinatieprogramma tijdelijk stil.

In de regio Noord- en Oost-Gelderland (de Veluwe en de Achterhoek) sluiten de vaccinatielocatie in Apeldoorn en de teststraten in Apeldoorn, Doetinchem en Lichtenvoorde. ‘De overige test- en vaccinatielocaties van de GGD Noord- en Oost-Gelderland blijven naar verwachting open’, is de meest recente mededeling van de regionale gezondheidsdienst.

Tot de middag

In het zuiden van Gelderland gaan de testlocaties aan het begin van de middag dicht. Mensen kunnen tot aan het einde van de middag nog terecht om een prik te halen.

In het westen van Noord-Brabant sluiten de testlocaties in Bergen op Zoom en Raamsdonksveer en de vaccinatielocatie in Werkendam. In het zuidoosten van de provincie zijn de testlocaties in Eindhoven en Eersel dicht, maar blijft de teststraat in Helmond de hele dag open.

Voor Limburg geldt het laagste waarschuwingsniveau, code geel. Alle locaties voor coronatesten en -vaccinaties zijn open.

De regio Gooi en Vechtstreek heeft nog niets bekendgemaakt.