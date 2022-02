Oplichters doen valse telefoontjes uit naam Fraudehelpdesk

De oplichters zetten de techniek spoofing in, waardoor mensen in hun beeldscherm een ander nummer zien dan het nummer waarmee de beller daadwerkelijk belt. Oplichters kunnen daardoor het nummer van de helpdesk laten zien, ‘zodat het net lijkt alsof u echt door ons gebeld wordt’, aldus de Fraudehelpdesk. Het gespoofte mobiele nummer is van de afdeling communicatie van de Fraudehelpdesk.

Tot nog toe zijn er bij de helpdesk alleen meldingen binnengekomen van mensen die de telefoon niet opnamen. Daardoor is nog niet bekend met welke smoes er wordt gebeld.

Mensen die door het nummer worden gebeld, wordt opgeroepen niet op te nemen. ‘Als wij contact met u willen, zullen wij uw voicemail inspreken.’