Poetin inspecteert oefening waarbij raketten worden afgevuurd

Rusland houdt al weken militaire manoeuvres te land, ter zee en in de lucht. Volgens Moskou lopen die nu op hun eind. De troepen die langs de Oekraïense grens hebben geoefend, gaan volgens het Kremlin terug naar hun bases elders. Rusland heeft al jaren veel troepen langs die grens en daar kwamen er eind afgelopen jaar een heleboel militairen bij.

Het Westen, vooral de VS, stelt vrijwel dagelijks dat Rusland Oekraïne dreigt binnen te vallen. Rusland weerspreekt dat. Moskou maakt zich vrijdag wel ‘grote zorgen’ over de toestand in het oosten van Oekraïne, waar vrijdag weer beschietingen waren tussen Russische separatisten en troepen of milities trouw aan de regering in Kiev. De Oekraïense minister van Defensie heeft vrijdag beklemtoond dat het leger geen aanval op de separatisten onderneemt.

De spanningen over Oekraïne zijn al acht jaar oud. In 2014 werd een gekozen pro-Russische president in dat land afgezet. Dit leidde tot een opstand en burgeroorlog in het oosten en enkele regio’s scheidden zich af van Oekraïne. De Amerikaanse president Joe Biden was toen vicepresident van de VS en speelde in de kwestie een vooraanstaande rol. Volgens de Russen was de machtswisseling in Kiev een door de VS aangestuurde staatsgreep. Volgens het Westen was het een pro-Europese volksopstand die de president ten val bracht. Rusland lijfde in een boze reactie de Krim in. Het schiereiland was in de jaren 50 bij de Sovjetrepubliek Oekraïne gevoegd en bleef Oekraïens na de ineenstorting van de Sovjet-Unie tot ergernis van het Kremlin.