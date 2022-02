Natuurbeheerders: niet gaan wandelen of fietsen in het bos

Natuurbeheerders waarschuwen recreanten om vrijdagmiddag niet in de bossen te gaan lopen of fietsen. Dat is levensgevaarlijk, aangezien zware loshangende takken en boomkruinen ineens naar beneden kunnen vallen. Storm Corrie en storm Dudley hebben in de afgelopen twee weken al voor veel afbrekend hout gezorgd. Door storm Eunice kan dat losliggende hout zomaar wegwaaien. Ook de komende dagen zijn de bossen nog niet veilig, waarschuwt Natuurmonumenten.