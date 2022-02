Zes Afrikaanse landen krijgen technologie om coronavaccin te maken

Zes Afrikaanse landen krijgen de kennis om coronavaccins te maken zoals die van Pfizer en Moderna. Dat moet het continent helpen de grote vaccinatieachterstand in te lopen. De fabrikanten van de succesvolle zogeheten mRNA-vaccins willen hun patenten niet vrijgeven, maar de Wereldgezondheidsorganisatie laat in Afrika zelf zoeken naar de bereidingswijze.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft Nigeria, Egypte, Tunesië, Kenia, Senegal en Zuid-Afrika uitgekozen om zelf coronavaccins te gaan vervaardigen. In dat laatste land werd onlangs het Moderna-vaccin gekopieerd door een cluster van onderzoeksinstellingen en bedrijven met steun van de WHO. Dit ‘kennisknooppunt’ moet de zes landen gaan helpen op grote schaal en veilig te kunnen produceren, zei WHO-baas Tedros Ghebreyesus in Brussel, waar de EU en de Afrikaanse Unie overleggen over onder meer de strijd tegen de pandemie. De trainingen daarvoor beginnen volgende maand.

De WHO hamert er al sinds de komst van de vaccins op dat ook armere landen die moeten krijgen, maar krijgt weinig gehoor. De eerste schaarse doses werden onmiddellijk opgekocht door rijke landen. Zelfs nu er inmiddels meer voorhanden zijn, leggen zij met hun boostercampagnes nog altijd een groot beslag op de productie.